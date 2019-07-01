اللواء القطعاني: لم نخسر نقطة واحدة من تمركزاتنا جنوب طرابلس رغم دعم تركيا لمسلحي الوفاق

ليبيا – قال آمر اللواء 73 مشاة علي القطعاني إن الدعم التركي الواضح للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق لم ينجح على الأرض في معركة طرابلس وأن تمركزات الوحدات العسكرية لم تخسر نقطة واحدة منذ الساعات الأولى للتمركز.

القطعاني أشار في تصريحات لقناة “ليبيا 218” اليوم الاثنين إلى أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية التزموا الصمت حيال ما يحدث في ليبيا من تدخلات خارجية في شؤون البلاد وهو ما يعد تنصلاً من المسؤولية.

وأضاف القطعاني أن ما حدث في غريان من قبل بعض من وصفهم بضعاف النفوس لا يمثل سكان هذه المدينة العريقة ، مؤكداً أن قوات الوفاق لم تدخل في مواجهة مباشرة مع قوات الجيش في غريان وأن هذا الأمر لو حدث فعلاً لهزمت هذه القوات وعادت خائبة.

وأكد آمر اللواء 73 مشاة أن مسألة السيطرة على مدينة غريان ليست سوى مسألة وقت ، مضيفاً أن خسائر المجموعات المسلحة كبيرة في الساعات الأخيرة إذ تجاوزت الـ68 قتيلاً إضافةً إلى تدمير عدد كبير من الآليات بوادي الربيع وجسر مطار طرابلس ومنطقة الرقيعات جنوب منطقة السبيعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية