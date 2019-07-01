المستشار عقيلة: لا حل سياسيا قبل طرد المجموعات المطلوبة محليا ودوليا من العاصمة طرابلس

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه لن يكون هناك حل سياسي ودستوري في البلاد قبل طرد المجموعات المطلوبة محليا ودوليا من العاصمة طرابلس،

وأضاف عقيلة في تصريحات لموقع تلفزيون روسيا اليوم أن القوات المسلحة دخلت مدينة غريان وضواحيها، بتعاون جميع الأهالي، لكن المليشيات هاجمت المدينة بالتزامن مع اختراق حصل فيها، وأن الجرحى من قوات الجيش تم إعدامهم في المستشفى.

كما أكد عقيلة أن تلك المليشيات ومن بينها إرهابية تتلقى الأموال عن طريق حكومة فائز السراج من إيرادات ومداخيل النفط التي تذهب إلى البنك المركزي في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا