الميهوب: تركيا تسعى لفرض وصايتها على ليبيا بدعم من شريكها القطري

ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن صورة المشهد باتت مكتملة بعد أن اكتشف الليبيون كيف تحولت تركيا لشريك فعلي في الحرب ضدهم وضد الجيش الوطني.

الميهوب أشار في تصريحات خاصة لصحفية “البيان” اليوم الاثنين إلى أن تركيا تسعى لفرض وصايتها على ليبيا مدعومة من قبل شريكها القطري وأنها اليوم في قلب المعارك بخبرائها وعسكرييها وسلاحها وطائراتها المسيرة.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن تركيا اختارت الاصطفاف إلى جانب ميليشيات خارجة عن القانون وجماعات إرهابية متورطة في سفك دماء الليبيين.

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