لجنة الدفاع : ندعو لجلسة طارئة بالجامعة العربية لمواجهة التدخل في الشأن الليبي

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، التصريحات التركية، والتهديد المباشر والعلني للقوات المسلحة من قبل وزير الدفاع التركي ووزارة خارجيتهم.

لجنة الدفاع طلبت في بيان لها من رئاسة مجلس النواب مخاطبة الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لمواجهة التدخل التركي غير المقبول، والتهديد المباشر للجيش من الجانب التركي، محملة ما أسمته بمجلس السراج، المسؤولية الكاملة لإعطاء تركيا حرية التدخل واحتلال الأراضي الليبية.

وقالت لجنة الدفاع إن تركيا تدعم بشكل علني التنظيمات الإرهابية غرب البلاد، ولديها وجود في غرفة عمليات الإرهاب، بالإضافة إلى أن طائراتها المسيرة ترتبت عليها مذبحة غريان المفجعة.

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