رداً على التهديدات التركية.. اللواء المسماري: نحن جاهزون لكل الإحتمالات

ليبيا – رد المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أمس الأحد على تصريحات الخارجية التركية التي قالت فيها إن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك في ليبيا ،قائلاً:

“لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية”.