السفارة الليبية في تونس تنفي ما تردد بشأن منع الليبيين من الدخول

المتوسط

نفت السفارة الليبية في تونس ما تردد بشأن صدور قرار من السلطات التونسية بشأن منع دخول الشباب الليبيين ما دون سن 35 بمفردهم للبلاد، مشترطة مرافقة آبائهم معهم للسماح لهم بالدخول.

وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن تونس قيادة وحكومة وشعبا تحافظ وبشكل مسؤول على أواصر الأخوة والجوار بين البلدين الشقيقين، ومستمرة في توفير كل ما من شأنه أن يخفف من المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق استقراره.

