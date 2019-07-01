منطقة الكفرة العسكرية تصادر سيارات صحراوية تستعمل في عمليات التهريب

ليبيا – أكدت منطقة الكفرة العسكرية على مصاردتها سيارات صحراوية بعد عملية القبض على أصحابها الذين يمتهنون التهريب.

المكتب الإعلامي التابع للمنطقة أشار إلى أن عملية تسيير دوريات أمنية على الحدود الجنوبية تأتي بعد التعليمات التي أصدرها آمر المنطقة اللواء بلقسام الابعج وبتوجيهات القيادة العامة للجيش بضرورة تشديد الأمن الحدودي.

وأوضحت منطقة الكفرة العسكرية أن السيارات التي تمت مصادرتهم هي نوع “تويوتا تندرا” كانت تستخدم في عمليات تهريب البشر والبضائع والوقود إلى دول الجوار.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية