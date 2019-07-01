“الكهرباء” تنفي قطع التيار في زليتن لـ3 أيام

نفت الشركة العامة للكهرباء صحة ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن التيار الكهربائي سيقطع عن مدينة زليتن لمدة ثلاثة أيام .

وأوضحت الشركة في تنويه نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، إنه ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الشبكة الكهربائية والمتمثلة في وجود عجز كبير في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط، تم اللجوء إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المدن والمناطق من ضمنها زليتن.

وقالت الشركة إن إرجاع التيار الكهربائي ليلة البارحة تعذر لعدم وجود مناوبين بالمحطة، فيما تمت صباح اليوم بعد تواجد المناوبين إعادة التغذية الكهربائية لكامل المنطقة وليس كما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

ودعت الشركة العامة للكهرباء القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية خلال نشر أخبار تخص قطاع الكهرباء وأخذها من مصادرها الرئيسية .

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