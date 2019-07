وزير الحكم المحلي يناقش مشروع تعزيز القدرات المحلية

المتوسط

ناقش وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر، اليوم الاثنين، مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، مع رئيس البعثة الأوروبية بليبيا آلن بوجيجي ونائبة المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم بنييورك سارة بول، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جرادو نوتو.

وتطرق المجتمعون إلى نتائج الأعمال التي أنجزت ضمن خطة المشروع وما أتخذ حتى الآن لتمديد فترة تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى آليات معالجة المختنقات و الصعاب التي تواجه التنفيذ و خاصة في المناطق النائية.

من جانبه أكد رئيس البعثة الأوروبية بليبيا، على أهمية الحل السياسي والمضي قُدُماً في إتمام العملية الانتخابية للمجالس البلدية ودعمها كأساس لترسيخ مبدأ الديمقراطية و إعلاء صوت المواطن و تمكينه من إتخاذ قراراته بما يخدم مصالحه و احتياجاته، كما أكد على موقف الأتحاد الأوروبي من الحرب الدائرة و الذي لايزال يدعو إلي وقف لإطلاق النار و العودة إلي العملية السياسية لحل الأزمة من أجل السلام و الإستقرار و الأزدهار في ليبيا.

