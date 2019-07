المتوسط

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الاثنين، تعرض المحطة 455 -المسار الأوسط بمنظومة الحساونة سهل الجفارة لاعتداء من قبل بعض المواطنين بهدف عمل توصيلات غير شرعية.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه على الرغم من صعوبة الصيانة لارتفاع الضغط، إلا أن فرق الصيانة من مهندسين وفنيين قادرة على إيقاف التسرب وإعادة المحطة للعمل من جديد .

The post تعرض محطة بمنظومة النهر الصناعي الحساونة سهل الجفارة لاعتداء من مواطنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية