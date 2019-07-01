إطلاق سراح 6 أتراك احتجزوا في شرق ليبيا

قالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية ، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إنه جرى إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر قد ألقى القبض عليهم في ليبيا.

وكانت الخارجية التركية دعت، مساء أمس الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك. وقال في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية”: لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية، مؤكدا أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.

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