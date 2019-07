نفت السفارة الفرنسية في ليبيا الأخبار المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين أو أطقم عسكرية فرنسية في غريان.

وكان الجيش قد أعلن عن توجيه ضربات موجهة في طرابلس محذرا السكان بالابتعاد عن المواقع العسكرية التابعة للقوات الموالية للوفاق في العاصمة.

