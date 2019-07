صحيفة إيطالية : “السراج” في زيارة سرية لروما وهذه تفاصيلها

أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأن رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج وصل اليوم الاثنين إلى إيطاليا في “زيارة غير معلنة”، التقى خلالها وزير الداخلية، ماتيو سالفيني بمدينة ميلانو.

ووفق صحيفة لاريبوبليكا، فإن زيارة السراج تأتي لممارسة “المزيد من الضغوط” على الحكومة الإيطالية لصالح حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.

في الاجتماع-حسب الصحيفة- تناول سالفيني أولاً مسألة الهجرة واستفسر أيضاً عن مخاطر هذه المرحلة من “الحرب الاهلية” لما تتركه من “مساحات مفتوحة للتنظيمات الإرهابية، وخاصة في جنوب ليبيا”.

