لعدم وجود مناوبين.. زليتن مظلمة ليلة كاملة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، فصل التيار الكهربائي عن بعض المدن والمناطق من ضمنها مدينة زليتن وتعذر إرجاع التيار الكهربائي ليلة البارحة لعدم وجود مناوبين بالمحطة.

وأوضحت الشركة أنها تمر بظروف استثنائية نتيجة وجود عجز كبير في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط.

وأضافت عبر تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم صباح اليوم وبعد تواجد المناوبين إعادة التغذية الكهربائية لكامل المنطقة، نافية ما يتردد بأن مدينة زليتن سوف ينقطع عنها الكهرباء مدة ثلاثة أيام .

