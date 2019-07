“سيالة” يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي لهذا السبب

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس ، اليوم الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن “الاتصال تناول العلاقات الأخوية المميزة التي تربط البلدين الجارين و الشعبين الشقيقين كما أكد وزير الخارجية التونسي أنه لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن منع السلطات التونسية دخول الشباب الليبيين دون سن 35 لأراضيها”.

وأضاف الجهيناوي ، وأن تونس حكومة وشعبا حريصة على أواصر الأخوة والجوار بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين.

