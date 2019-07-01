مجلس النواب يطالب بعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية بشأن التدخل التركي في ليبيا

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن اللجنة ستقدم مذكرة رسمية بطلب عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الاثنين أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث التدخل التركي في ليبيا واتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة ضد التدخل التركي.

وأكد الميهوب أن المدنيين الأتراك ليسوا مستهدفين وأن الأمر ينطبق على كل من يهدد أمن ليبيا والليبيين بالإضافة إلى عمليات نقل الأسلحة أو المشاركة في القتال أو إدارة العمليات في طرابلس.

وفي ذات السياق، قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب إن إعلان حالة النفير العام في ليبيا تبعه العديد من الإجراءات على الأرض.

وأضاف في تصريحات خاصة لذات الوكالة أن جميع الأسلحة في الجيش والجهات الأمنية الأخرى في حالة طوارئ وأن التدخل التركي بأي طريقة أصبح متوقعا ، مؤكداً أن الجيش مستعد للتصدي لأي ضربات تركية على ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المريمي أن لجنة الدفاع والأمن القومي طالبت البرلمان بتوجيه دعوة للجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لبحث التصريحات التركية التي تحدثت فيها عن التدخل في ليبيا واستهداف قوات الجيش.

مستشار رئيس مجلس النواب لفت إلى أن المدنيين الأتراك المقبوض عليهم يجرى التحقيق معهم وأنه حال عدم تورطهم في أي أعمال سيفرج عنه ، قائلاً:” من الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم وأن من يثبت تورطه في أي أعمال تضر بليبيا سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية”.

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