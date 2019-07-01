المتوسط

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر في بيان اليوم الاثنين أنه أنهى إجراءات سفر 5399 عبر منفذ السلوم الحدودي مع ليبيا منهم 1074 مصريًا و4325 ليبيًا.

وأوضح أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 466 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وأنهى كذلك إجراءات وصول 783 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

وعاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 1764 مصريًا بينهم 1469 سافروا بصورة شرعية و295 بصورة غير شرعية، وعبور 1249 شاحنة في الاتجاهين، خلال الأيام الخمسة الماضية.

The post إنهاء إجراءات سفر 5399 مصريا وليبيا في منفذ السلوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية