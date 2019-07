قيادي بالجيش: تركيا تعمل على منع  الاستقرار و الأمن في ليبيا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش العميد خالد المحجوب ، أن “تركيا تعمل على منع استتباب الأمن وتحقيق سيادة الدولة باستخدام عصابات مارقة وبفعل تنظيم الإخوان”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” تركيا تقوم بما يتعارض مع مصلحة الشعب الليبي علاوة على كونه إعلان حرب وتدخلا في الشأن الداخلي”.

وأوضح المحجوب، أن ” الجيش لم يذهب إلى تركيا للحرب معها بل هي التي تدخلت في الشأن الليبي بشكل سافر”.

