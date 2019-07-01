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قيادي بالجيش: تركيا تعمل على منع  الاستقرار و الأمن في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش العميد خالد المحجوب ، أن “تركيا تعمل  على منع استتباب الأمن وتحقيق سيادة الدولة باستخدام عصابات مارقة وبفعل تنظيم الإخوان”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات تليفزيونية له، أن  ” تركيا تقوم بما يتعارض مع مصلحة الشعب الليبي علاوة على كونه إعلان حرب وتدخلا في الشأن الداخلي”.

وأوضح المحجوب، أن ” الجيش لم يذهب إلى تركيا للحرب معها بل هي التي تدخلت في الشأن الليبي بشكل سافر”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • كلامك صحيح واعتقاده في محله ، العملية هي محاولة تغيير التركيبة الاجتماعية في ليبيا – حتى نساء واطفال جاءوا من هناك ويحاولون تعلم اللهجة الليبية والطبخ الليبي – والمطاعم والمقاهي التي انتشرت في كل مكان حتى في الجامعات والمعاهد التعليمية والاستفادة من المصالح العامة كما حدث في بريطانيا شراء العقارات والمحلات ومحاولة تغير النسيج الاجتماعي – حتى أصبحت الفتاة والشاب الليبي مجهولين الهوية . سبحان الله – وهذا شيء دخيل علينا .

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