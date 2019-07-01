السراج في إيطاليا لجلب الدعم للوفاق

كشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وصل اليوم الإثنين، إلى إيطاليا في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، مضيفة أن السراج التقى وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني في مدينة ميلانو.

وقالت وكالة “آكي” عن الصحيفة قولها إن السراج يسعى من خلال هذه الزيارة إلى حث إيطاليا على تقديم دعم أكبر لحكومة الوفاق التي تتعرض لضغط متزايد منذ إطلاق الجيش الوطني عملياته العسكرية ضد التشكيلات المسلحة في طرابلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الإيطالي اهتم خلال الاجتماع بقضية الهجرة غير القانونية، وتداعيات الحرب الدائرة في البلاد واحتمال استغلال التنظيمات الإرهابية للمساحات المفتوحة وخاصة في المنطقة الجنوبية.

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن مصادر مقربة من السراج، أن حكومة الوفاق تريد من إيطاليا أن تعلب دورا أكبر لدعمها سياسيا.

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