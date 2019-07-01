“دفاع النواب”: تهديدات تركيا “سلوك سافر”

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تهديدات وزارة الخارجية التركية ووزير الدفاع التركي العلنية للجيش الوطني، معتبرة ذلك “سلوكا سياسيا سافرا”.

وقالت لجنة الدفاع في بيان، اليوم الاثنين، إن التهديدات تأتي لإضفاء الغطاء السياسي للتدخل التركي في ليبيا ودعم الإرهاب.

وطالبت اللجنة رئاسة البرلمان مخاطبة الجامعة العربية بضرورة عقد جلسة طارئة لمواجهة التدخل غير المقبول من الجانب التركي، وحمّلت المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لإعطاء الأتراك حرية التدخل واحتلال الأراضي الليبية.

يشار إلى أن القيادة العامة أصدرت أوامرها باستهداف المصالح التركية في ليبيا على خلفية دعمها لقوات حكومة الوفاق، بينما توعدت تركيا بالرد على أي استهداف لمصالحها في ليبيا.

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