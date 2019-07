المؤقتة تعيد تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات البلديات

المتوسط

أصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قرارا بشأن إعادة تشكيل لجنة مركزية لإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.

وتضمن القرار الصادر تحت رقم ( 416 ) لسنة 2019م بأن يكون أعضاء اللجنة هم المستشار / جمال عبدالشفيع علي سعد رئيسا، منصور يوسف الصادق سليمان عضوا، إدريس محمد رمضان القاضي عضوا، احمد الريفي إدريس إدرس عضوا، الكيلاني محمد عوض الكيلاني عضوا، يامن محمد انويجي جبريل عضوا، عبدالعزيز فضل محمود الفضيل عضوا.

على أن تعمل اللجنة على سبيل التفرغ التام وتحت اشراف وزارة الحكم المحلي، حسب القرار.

وتضمن القرار أيضا أنه يجب على اللجنة مباشرة مهامها المسندة إليها واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وجاء هذا القرار بناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي الدكتور عادل عوض الزائدي الى مجلس الوزراء في إجتماعه العادي الثاني لسنة 2019م .

