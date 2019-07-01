وفد البرلمان يشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية في موسكو

شارك وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية ” موسكو ” برئاسة معالي نائب مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” ورئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري ” في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدي الدولي.

وشهدت الجلسة حضوراً دولياً واسعاً حيث حضر الجلسة الافتتاحية ” فالنتينا ماتفيينكو ” رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية و “فياتشيسلاف فولودين” رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية و “سيرغي لافروف ” وزير خارجية روسيا الاتحادية ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

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