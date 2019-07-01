بليحق: تركيا تستخدم عدداً من مواطنيها في ليبيا للتجسس على الأجهزة الأمنية وقوات الجيش

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن إعلان حالة النفير العام جاءت ردا على التهديدات التي توجهت بها تركيا بإستهداف قوات الجيش الوطني ، مشيراً إلى أن تركيا شاركت في القتال ضد الجيش الوطني مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين في مدينة غريان.

بليحق أوضح في مداخلة مع قناة “الغد” المصرية اليوم الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن هذا الإجراء جاء إستعداداً لأي خطر يحدق بالبلاد والجيش الوطني ، لافتاً إلى أن إعلان حالة التعبئة والنفير العام تعني الاستعداد لمواجهة هذا التهديد والتحاق كافة العسكريين لوحداتهم العسكرية.

وأضاف :”بإعلان حالة النفير العام فأن جميع القوات المسلحة متأهبة وجميع العسكريين سواء الموجودين في إجازات سيلتحقون بوحداتهم العسكرية”، مبيناً أنه في حالة الحرب سيلتحق المدنيين من أجل الدفاع عن البلاد.

وإختتم بليحق حديثه بالقول :”فلم تعد هناك أي ثقة بأي تركي موجود على الأراضي الليبية نظراً لإستخدام عدداً منهم في أعمال التجسس على الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الليبي وسيتم إتخاذ إجراءات حيالهم”.

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