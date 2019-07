استنكر المجلس البلدي ترهونة ، القصف الجوي على المدينة محملة القوات الموالية لحكومة الوفاق المسئولية.

وأدان المجلس ، في بيان له ” ما تعرض المواطنون الابرياء والاطفال والنساء في الضالع من قتل وقصف المنازل بالطيران بدون حق من قبل طيران المليشيات بالكلية الجوية مصراتة والمجموعات الخارجة عن الشرعية”.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد اتهم تركيا بالمشاركة في قصف مدينة ترهونة .

