ارتفاع حصيلة قتلى قوات الوفاق إلى 90 شخصا والجيش يستعد ضربات قاسمة

المتوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، ارتفاع حصيلة قتلى قوات الوفاق إلى تسعين قتيلاً في محاور الاشتباكات بالعاصمة طرابلس منذ انطلاق العمليات العسكرية والطلعات الجوية ضمن عملية “عاقبة الغدر”.

وأوضحت الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عملية “عاقبة الغدر” التي بدأتها القوات المُسلحة خلال الأيام الثلاث الماضية ستستمرّ حتى إتمام كافة الأهداف المُحدّدة من قبل قيادة الجيش

وأكدت أن الجيش سيثبت لقوات الوفاق وكل من تحالف معهم في الساعات والأيام القادمة أن عاقبة الغدر والخيانة وخيمة جداً وستُكلفهم الكثير، مبينة أن القوات المسلحة تستعد لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع الوفاق في كافة المحاور أرضاً وجواً .

