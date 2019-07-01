مجلس النواب يشارك في أعمال المنتدى الدولي للتنمية البرلمانية في موسكو ويؤكد دعمه للجيش الوطني

موسكو-العنوان

شارك وفد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية موسكو .

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب ألقى النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه كلمة مجلس النواب الليبي والتي استعرض من خلالها أعمال مجلس النواب ودوره التشريعي في ليبيا وتطوير العمل البرلماني، كما تطرق لدور مجلس النواب ودعمه لبناء مؤسسات الدولة في مقدمتها الجيش الوطني لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار.

كما وأكد حومه على أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني والاستفادة من الدول المتقدمة في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية وتطوير أطر التعاون المشترك وتوطيد العلاقات المشتركة بين الدول المشاركة بالمنتدى وتقدم حومه بالشكر والتقدير لمجلس الدوما الروسي ورئيسه شفياتشيسلاف فولودين على استضافة المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية.

وترأس وفد البرلمان الليبي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً دولياً واسعاً.

حيث حضر الجلسة الافتتاحية رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

كما حضر الجلسة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

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