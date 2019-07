إيقاف اعتمادات مستندية بأكثر من 870 مليون دولار لشركات تركية في ليبيا

المتوسط

أوقف ديوان محاسبة البيضاء الاعتماد المستندي الممنوح لشركة “تطوير تاجا” التركية للتنمية والبالغ قيمته ثمانية وسبعون مليون وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر دولار .

وأوضح الديوان في بيان له اليوم الاثنين، أن الاعتماد المستندي الممنوح لشركة تطوير تاجا التركية يتعلق بتنفيذ مشروع ترفيهي والمراد تحويلها إلى البنك العربي التركي- اسطنبول .

وطالب الديوان جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف العامة عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويسرى هذا القرار أيضاً على الاعتمادات بجميع أنواعها .

كما دعا المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك، مطالبا الجهات المسؤولة في الدولة بإلزام الشركات الخاصة والأفراد بعدم التعامل مع الشركات التركية.

وأشار البيان إلى الحكومة التركية تمادت في دعم قوات الوفاق والإرهاب بالسلاح والآليات والمعدات والخبراء، مضيفاً :” بل وصل الأمر بها إلى وضع الخطط الحربية والعسكرية في دعم وحماية الإرهاب ، ولم تذروا يوماً الكف عن تدخلاتها في سيادة الدولة الليبية وعملت على حماية الجماعات الاخوانية فذهبت إلى ما ذهبت إليه في قتل الشعب الليبي وتدمير مقدراته لتنفيذ أحلامها لإعادة الدولة العثمانية الواهمة”.

