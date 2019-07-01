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الجيش: كنا على وشك حسم معركة طرابلس لولا التدخل التركي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد  العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش ، أن ” الجيش كان فيه طريقه لحسم المسألة والقتال في طرايلس ويكاد الأمر يكون منتهي والوصل لطرابلس بأقل الخسائر، غير أن التدخل التركي و وجود قادة عمليات ومرتزقة وصلت للقتال ضدنا في ليبيا ، وهو ما أدى لزيادة أمد المعركة”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات تليفزيونية له ، أن ” التدخل التركي  أمر ليس في صالح ليبيا  وشعبها، لاسيما وأن الجيش الليبي هو من يتصدى للإرهاب وعمليات الهجرة الغير شرعية وغير ذلك”.

ودعا المحجوب المواطنين في طرابلس بالابتعاد عن مواقع القوات الموالية لحكومة الوفاق مؤكدا أن  الجيش سيكثف غاراته على طرابلس .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • تحرير طرابلس له الاولية وليس مهما حجم الخسائر فخطة العمليات يجب ان تتغير من خطة درنة الى خطة بنغازى واستخدام كل القوى النيرانية لدى الجيش لازالة الورم السرطانى للخوان المفسدين فعندما يصاب عضو بالسرطان يجب بتره خفاظا على حياة الانسان وكذلك الحفاظ على سلامة الوطن تقتضى التضحيات بالغالى والنفيس

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