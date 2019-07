الجيش: كنا على وشك حسم معركة طرابلس لولا التدخل التركي

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش ، أن ” الجيش كان فيه طريقه لحسم المسألة والقتال في طرايلس ويكاد الأمر يكون منتهي والوصل لطرابلس بأقل الخسائر، غير أن التدخل التركي و وجود قادة عمليات ومرتزقة وصلت للقتال ضدنا في ليبيا ، وهو ما أدى لزيادة أمد المعركة”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات تليفزيونية له ، أن ” التدخل التركي أمر ليس في صالح ليبيا وشعبها، لاسيما وأن الجيش الليبي هو من يتصدى للإرهاب وعمليات الهجرة الغير شرعية وغير ذلك”.

ودعا المحجوب المواطنين في طرابلس بالابتعاد عن مواقع القوات الموالية لحكومة الوفاق مؤكدا أن الجيش سيكثف غاراته على طرابلس .

