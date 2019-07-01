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الثني وعقوب يناقشان وضع المستشفيات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة سعد عقوب احتياجات عدد من المستشفيات في المنطقة الشرقية، وفق ما أفادت “المؤقتة” بصفحتها في “فيسبوك”.

جاء ذلك في اجتماع ضمهما في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، اطلع فيه الثني على آليات صرف مخصصات الباب الثاني من مستشفيات بنغازي والبيضاء وطبرق ودرنة واجدابيا والكفرة والمرج.

من جهته أكد وزير الصحة أن مبالغ مالية كبيرة تم صرفها للمستشفيات لتوفير احتياجاتها من قبلها عوضا عن تلك التي لم يتم توفيرها من جهاز الإمداد الطبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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