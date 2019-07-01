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فتح باب تسجيل الناخبين لبلدية اجدابيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الاثنين، عن فتح باب تسجيل الناخبين لبلدية اجدابيا.

وأوضحت اللجنة بصفحتها في “فيسبوك”، أن التسجيل يكون عبر إرسال رسالة للرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.

يشار إلى أن اللجنة أجرت، الأحد، إعادة انتخاب مقعد المرأة ببلدية الرياينة، وقالت إن العملية الانتخابية تمت بكل نجاح وسلاسة دون أي خروقات.

وأعلنت اللجنة قبل أيام تمديد استقبال ملفات المرشحين لبلديات الشرقية والقطرون وتراغن، حتى يوم غد الثلاثاء، نظرا لصعوبة إتمام مستندات الترشح.

يشار إلى أن اللجنة أجرت الانتخابات في العديد من المدن والمناطق الليبية، ولاقت هذه الخطوات ترحيبا من البعثة الأممية التي اعتبرتها نوع من الممارسات الديمقراطية في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • إيقاف هذا الموضوع حالا في كل البلديات وعلى المواطنين الالتزام بالعمل في الشءون الاجتماعية والاحتياجات .الامنية .
    هذه أضغان غسان سلامة وسرقة حقوق المواطنين بالارقام التسلسلية . فكونوا على حذّر . يرجى التعميم .

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