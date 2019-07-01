لجنة برلمانية: نستغرب عدم إدانة البعثة الأممية لجريمة غريان

أعربت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب اليوم عن استغرابها من عدم قيام البعثة الأممية في ليبيا بإدانة أو استنكار الجريمة التي طالت جرحى الجيش في مستشفى غريان.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذه الجريمة التي ارتكبتها عصابات ومليشيات تابعة لحكومة الوفاق بدعم تركي سيكون الرد عليها قاسيا من قبل القوات المسلحة، مطالبة الشعب الليبي بالاصطفاف خلف الجيش والخروج في مسيرات لدعم وتأييد القوات المسلحة، واستنكار موقف الأمين العام للأمم المتحدة لما يحدث من جرائم ضد الإنسانية، وكذلك التنديد بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي.

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