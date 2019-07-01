القائد العام لمجلة بانوراما الإيطالية: حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ عملها فور تحرير طرابلس

الرجمة-العنوان

أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أن الوضع العام للعمليات العسكرية ممتاز، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف في هذه المرحلة حتى يحقق الجيش جميع أهدافه.

وقال القائد العام خلال مقابلة مع مجلة بانوراما الإيطالية أن الروح المعنوية للجيش عالية والقادة يعرفون جيدًا أنهم يقومون بواجب وطني تاريخي، ويعلمون أن ليبيا في خطر.

وفي حديثه عن مرحلة ما بعد تحرير طرابلس قال القائد العام بأن ليبيا ستدخل في فترة انتقالية سيتم تحديدها هذه المرة للإعداد للمرحلة الدائمة من خلال تفكيك جميع الميليشيات ونزع السلاح.

وأضاف القائد العام أن حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ العمل فور تحرير طرابلس، وإذا واجهتها صعوبة في مباشرة أعمالها في طرابلس لأسباب لوجستية أو أمنية مؤقتة فستباشر أعمالها من أي مدينة أخرى.

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