بلدية شحات ومشاريعها على طاولة اجتماعات دولة رئيس مجلس الوزراء

قرنادة 01 يوليو 2019 (وال) – تابع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني أوضاع بلدية شحات وسير عمل مشاريعها، وذلك خلال استقباله اليوم الإثنين لعضو مجلس النواب عن البلدية السيد المنتصر الحاسي، بحضور عميد البلدية.

واطلع دولة الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب دولة الرئيس في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة على سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة داخل البلدية و نسب الإنجاز التي تم الوصول إليها.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته لضرورة الإسراع في إنجاز عمل المشاريع وتذليل كافة العراقيل التي تواجه سير عملها وكيفية وضع الحلول لها لضمان سيرها على أكمل وجه. (وال – قرنادة) ع ع

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