مقتل أطفال ونساء في غارة للطيران التركي في ترهونة

ترهونة 01 يوليو 2019 (وال) – شن الطيران التركي بدون طيار الذي تستعين به مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية غارة ضد منازل الأهالي بمدينة ترهونة، ما وصفه المجلس البلدي للمدينة بـ”جرائم حرب محرمة دوليا”.

وأدان المجلس البلدي لمدينة ترهونة استهداف الطيران التركي لمنازل المدنيين، لافتًا إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء بسبب قصف الطائرات التركية المسيرة لمنازل المدنيين.

وأكد مجلس ترهونة في بيان، أن القصف الذي تقوم به المليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة يندرج ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليا.

ونشر المجلس البلدي للمدينة على صفحته صورا ومقاطع مصورة تبين آثار الدمار الذي خلفه الاعتداء التركي.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية قد أعلنت صباح الإثنين، قيام طائرات تركية بدون طيار بقصف مدينة ترهونة .

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن الطائرات المسيرة يتولى تشغيلها ضباط أتراك في طرابلس، وإن مضادات الجيش تتعامل مع هذه الطائرات لصد هجومها المتكرر على القوات والمدنيين.

وأسقطت دفاعات القوات المسلحة، الأحد، طائرة بدون طيار تركية الصنع، بمطار معيتيقة، حيث تعد رابع طائرة تركية مسيرة يتم إسقاطها في العاصمة.

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، فإن مليشيات السراج تستعين بتلك الطائرات التركية في اعتدائها على قواته الموجودة على عدة محاور في ضواحي طرابلس.

وقبل يومين، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل القطري والتركي في العاصمة طرابلس، تضمنت استهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية، وأي شركات أو مقرات تتبع أنقرة. (وال – ترهونة) ع ع

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