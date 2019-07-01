بحضور لافروف .. رئاسة البرلمان تمثل السلطة التشريعية الليبية الشرعية في منتدى دولي بموسكو

ليبيا – شارك وفد رفيع المستوى من رئاسة مجلس النواب في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية ” موسكو ” برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” ورئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري “.

وشهدت الجلسة حضوراً دولياً واسعاً حيث حضر الجلسة الافتتاحية ” فالنتينا ماتفيينكو ” رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الإتحادية و “فياتشيسلاف فولودين” رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الإتحادية و “سيرغي لافروف ” وزير خارجية روسيا الإتحادية ورئيسة الإتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

وألقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” كلمة مجلس النواب الليبي والتي استعرض من خلالها أعمال مجلس النواب ودوره التشريعي في ليبيا وتطوير العمل البرلماني، كما تطرق لدور مجلس النواب ودعمه لبناء مؤسسات الدولة في مقدمتها الجيش الوطني لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار ، وفقاً لما أعلنه المجلس عبر مكتبه الإعلامي.

وكشفت مصادر مقربة من مجلس النواب في طبرق بأن المجلس الموازي في طرابلس الذي يتصدره عدد من الإسلاميين وآخرين من الموالين للمجلس الرئاسي الذين إنعقدوا مؤخراً وإنتخبوا الصادق الكحيلي رئيساً لهم وأسسوا مجلساً منفصلاً قد حاولوا حضور المنتدى وتمثيل السلطة التشريعية لكن جهودهم منيت بالفشل لأن روسيا وغيرها الكثير من الدول لا تعترف إلا بالمجلس المنتخب المعترف به دولياً ومقره المؤقت طبرق .

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” على أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني والاستفادة من الدول المتقدمة في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية وتطوير أطر التعاون المشترك وتؤطيد العلاقات المشتركة بين الدول المشاركة بالمنتدى وتقدم معالي النائب الثاني بالشكر والتقدير لمجلس الدوما الروسي ورئيسه السيد ” شفياتشيسلاف فولودين ” على استضافة المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية.

المرصد – متابعات

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