وفد من مجلس النواب يشارك في منتدى التنمية البرلمانية بموسكو

شارك وفد مجلس النواب في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية، بالعاصمة الروسية موسكو، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة، ورئيس ديوان المجلس، عبدالله المصري.

حيث استعرض حومة في كلمته بالمنتدى أعمال مجلس النواب، ودوره التشريعي في ليبيا، وتطوير العمل البرلماني، ودعمه لبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني، لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار، مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني، والاستفادة من الدول المتقدمة والخبرات البرلمانية، وتطوير أطر التعاون المشترك بين الدول المشاركة، موجها الشكر إلى مجلس الدوما الروسي على استضافة هذا المنتدى الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا