القوات المسلحة تستعد لضربات قاسمة وارتفاع حصيلة قتلى مليشيات الوفاق

طرابلس 01 يوليو 2019 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية ارتفاع حصيلة قتلى مليشيات الوفاق إلى تسعين قتيلاً في محاور الاشتباكات بطرابلس منذ انطلاق العمليات العسكرية والطلعات الجوية ضمن عملية “عاقبة الغدر”.

وأوضحت – الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – أن عملية “عاقبة الغدر” التي بدأتها القوات المُسلحة خلال الأيام الثلاث الماضية ستستمرّ حتى إتمام كافة الأهداف المُحدّدة من قبل القيادة العامة .

وأكدت أن القوات المسلحة سيثبت لمليشيات لوفاق وكل من تحالف معهم في الساعات والأيام القادمة أن عاقبة الغدر والخيانة وخيمة جداً وستُكلفهم الكثير، مبينة أن القوات المسلحة تستعد لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع الوفاق في كافة المحاور أرضاً وجواً . (وال – طرابلس) ع ع

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