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ارتفاع عدد قتلى مسلحي الوفاق إلى 90 قتيلا منذ انطلاق عملية عاقبة الغدر

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفادت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة، بارتفاع حصيلة قتلى المجموعات المسلحة التابعة للوفاق إلى تسعين قتيلا، منذ انطلاق العمليات العسكرية والطلعات الجوية ضمن عملية، عاقبة الغدر، التي بدأتها القوات المسلحة قبل ثلاثة أيام.

وقالت الشعبة في منشور لها اليوم، إن القوات المسلحة ستثبت لهذه المجموعات، وكل من تحالف معهم من الجماعات الإرهابية في الساعات والأيام القادمة، أن عاقبة الغدر والخيانة وخيمة جدا، وستكلفهم الكثير، وأنها تستعد لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع العدو في كافة المحاور، أرضا وجوا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الاخوان المفلسين اغبياء فى كل مكان يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين حقا بالله فالخوان المفلسين بختلفون عن المسلمين فى ان اركان الاسلام عندهم اربعة فقط صلاة وصيام وزكاة لصالح المرشد وحج الى بيت من بيوت الشيطان الحرام فى تركيا ويحرمون الحج فى السعودية لانه تعتبرهم كيان ارهابى اما الركن الاول للاسلام فلا يعملون به وهذا سبب انحرافهم وتحولهم الى مفلس يصلى ويصوم ولكنه يطرح فى النار فشهادة الا اله الا الله وان محمدا رسول الله ليست جملة تقال فقط بل يجب العمل بها كما فى قوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون . بخيث يكون العمل خالصا لوجه الله ودون خشية لاحد من دونه وبالطبع الاخوانى يخشى المرشد وكهنته فلديهم القدرة على منحهم المال والجاه فى الدنيا الفانية ويحللون لهم ماحرمه الله من سفك دم المسلم الذى يرفض فكرهم الضال اما رسالة الاسلام التى جاء بها الصادق الامين الرحمة المهداة ذو الخلق العظيم فلا تعنيهم لانها تتعارض مع سلكوهم الشاذ من الكذب والغدر والخيانة والخسة والعمالة ولهذا راينا فتوى من دار الافتاء المصرية بالامس تصف الاخوان المفلسين بانهم خوارج العصر بما يعنى انهم شر خلق الله تحت اديم السماء وطوبى لمن قتلهم او قتلوه فطوبى لشهداء الجيش الوطنى واللعنة على خوارج العصر كلاب النار من الخوان المفسدين

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