ارتفاع عدد قتلى مسلحي الوفاق إلى 90 قتيلا منذ انطلاق عملية عاقبة الغدر

أفادت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة، بارتفاع حصيلة قتلى المجموعات المسلحة التابعة للوفاق إلى تسعين قتيلا، منذ انطلاق العمليات العسكرية والطلعات الجوية ضمن عملية، عاقبة الغدر، التي بدأتها القوات المسلحة قبل ثلاثة أيام.

وقالت الشعبة في منشور لها اليوم، إن القوات المسلحة ستثبت لهذه المجموعات، وكل من تحالف معهم من الجماعات الإرهابية في الساعات والأيام القادمة، أن عاقبة الغدر والخيانة وخيمة جدا، وستكلفهم الكثير، وأنها تستعد لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع العدو في كافة المحاور، أرضا وجوا.

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