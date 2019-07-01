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“الدينار الأحمر” يثير أزمة في تراغن

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باتت أزمة التداول بالفئة الأولى للدينار أو ما يعرف بـ”الدينار الأحمر” في تراغن، تؤثر بشكل كبير على المواطنين نتيجة عزوف التجار عن التعامل بهذا الإصدار.

ويعاني الشارع في تراغن من تبعات الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد، وزادت معاناته بعد انتشار ظاهرة عزوف التجار عن تداول “الدينار الأحمر”، بينما أكد مصرف الجمهورية بالمنطقة أنه لا مانع قانونيا يدعم عدم تداول هذا الإصدار.

وأرجع بعض التجار وأصحاب الأنشطة الخاصة عدم تداول هذا الإصدار من العملة لتراكمه لديهم ولتهالكه وعدم التعامل به في مناطق أخرى.

بدوره تعاون جهاز الحرس البلدي مع المصرف ونظم دوريات طالت المحال التجارية والصيدليات لحث أصحابها على عدم الانجرار وراء الشائعات وإبداء تعاونهم مع المواطن الذي لم يجد حلال لمشاكله المتراكمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لذلك يجب إيقاف التصويت والكذب على الناس ….
    حتى يتم معالجة الأمور للاحسن ….
    هذه عملية نصب على الليبيين والاخوان والمنظمات التي معهم تحاول ضرب الاقتصاد الليبي وجمع تبرعات لدعم أحزابهم ونساءهم .

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