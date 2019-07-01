وزارة العمل والتأهيل بالبيضاء: مرتبات تعيينات البلديات ستصرف في شهر سبتمبر المقبل

البيضاء-العنوان

عقدت وزارة العمل والتأهيل بالبيضاء، اليوم الاثنين، اجتماعها السنوي الأول بعد إتمام فصل وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة مناقشة جملة من المواضيع كان من أهمها التطرق إلى موضوع التعيينات السابقة بكافة البلديات.

وبحسب مكتب الإعلام والتوصل نوه وزير العمل والتأهيل “مسعود صوة” إلى البدء في إجراءات صرف المرتبات والتي من المتوقع أن يشرع في صرفها خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة العمل الخاصة بالوزارة خلال الستة أشهر المقبلة.

وناقش الاجتماع دور إدارة التفتيش العمالي وإدارة التفتيش الوظيفي وأهمية هاتين الإدارتين وسبل تفعيل العمل بهما.

وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشكلة من الإدارة القانونية وإدارة الوظيفة العامة وإدارة التفتيش الوظيفي وإدارة التشغيل والاستخدام، على أن تتولى اللجنة إعداد التفسير لبعض القوانين واللوائح الخاصة بقطاع العمل والوظيفة العامة، وكذلك النظر في الشكاوى العمالية والوظيفية.

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