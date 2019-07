قال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، إن وزير النقل التونسي هشام أحمد وعد بزيارة ليبيا خلال النصف الثاني من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة الاجتماع نظيره التونسي، لوضع البرنامج اللازم لعودة الخطوط التونسية لتشغيل المطارات الليبية وكذلك تفعيل الخط البحري بين ميناءي (طرابلس – جرجيس) لنقل الركاب والبضائع».

