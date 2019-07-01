أزمة “طرح الأحمال” تتمدد خارج طرابلس

زاد مدى أزمة طرح الأحمال لتخرج عن نطاق العاصمة طرابلس وتذهب إلى عدة مناطق بسبب الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية، وسط تفاوت في عدد ساعات الطرح من منطقة إلى أخرى.

وعزت الشركة العامة للكهرباء أسباب لجوئها إلى طرح الأحمال إلى ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى فصل التيار الكهربائي وتعذر إرجاعه عن مناطق مثل زليتن التي عاشت أمس ليلة مظلمة بامتياز.

وبعد أن كان الحديث عن إرجاع التيار الكهربائي هو السائد صار طلب العدالة في طرح الأحمال هو من أوليات المناطق، منها سوق الجمعة التي طالب مجلسها البلدي بتعديل زمن الطرح إلى أربع ساعات وإقالة مجلس إدارة شركة الكهرباء وإحالة أعضائه للتحقيق.

ووجدت شركة الكهرباء نفسها أمام تحديات كبيرة في هذا الوقت الذي طالما ناشدت فيه المواطنين للتعاون وترشيد استهلاك الطاقة، غير أن الظروف الراهنة والصعبة جعلت المواطن والشركة يعانيان الأمرين دون إيجاد حل جذري لهذه الأزمة.

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