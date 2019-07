قال عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة يونس الكزة إنهم اتفقوا مبدئيا على إلغاء معسكر المنتخب الوطني في تركيا وتقرر رسميا تبديل المكان ببلد آخر ربما يكون المغرب.

وأضاف الكزة في تصريحات تليفزيونية، أن معسكر المنتخب يبدأ يوم 20 من شهر يوليو القادم بناء على مقترحات لجنة المنتخبات الوطنية التي ستكشف خلال اليومين القادمين رسميا هوية المدرب الجديد للفرسان.

