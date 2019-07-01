المنطقة الشرقية تقترب من الانتخابات البلدية

تتجه الانتخابات البلدية نحو المنطقة الشرقية بعد أن كانت الحكومة المؤقتة تعتمد على تعيين مجالس تسييرية في المناطق الخاضعة لإدارتها.

وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية ومباشرة مهاما.

وجاء القرار في الوقت الذي أثير فيه الجدل حول ضرورة إعادة انتخاب المجالس البلدية في مناطق “المؤقتة” بدلا من تكليف المجالس التسييرية مثلما حدث في سبها والشاطئ.

وبدأت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية العمل على إجراء الانتخابات منذ بداية العام الحالي، وتم انتخاب عدد من المجالس وتأجيل أخرى لعدة أسباب منها انطلاق العمليات العسكرية في المنطقة الغربية.

ويتساءل مراقبون إن كان بالإمكان التواصل مع اللجنة المركزية المعنية أساسا بالإشراف على الانتخابات أم أن الانقسام سيحدث حتى في هذه النقطة؟

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