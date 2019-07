أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن إعلان حالة النفير العام جاءت ردا على التهديدات التي توجهت بها تركيا بإستهداف قوات الجيش الوطني ، مشيراً إلى أن تركيا شاركت في القتال ضد الجيش الوطني مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين في مدينة غريان.

وأوضح بلحيق في مداخلة مع قناة الغد المصرية، اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء جاء استعداداً لأي خطر يحدق بالبلاد والجيش الوطني ، لافتاً إلى أن إعلان حالة التعبئة والنفير العام تعني الاستعداد لمواجهة هذا التهديد والتحاق كافة العسكريين لوحداتهم العسكرية.

The post بلحيق يكشف أسباب إعلان حالة النفير العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية