فرنسا تنفي وجود عدد من جنودها في غريان

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الاثنين، بشكل قاطع، ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين فرنسيين في غريان.
ونشرت السفارة بحسابها في “تويتر” التغريدة التالية: “تنفي سفارة فرنسا في ليبيا نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين أو أطقم عسكرية فرنسية في غريان”.
تنفي سفارة 🇨🇵 في ليبيا نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين أو اطقام عسكرية فرنسية في غريان #FakeNews
— La France en Libye (@AmbaFranceLibye) July 1, 2019
يشار إلى أن بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعية تناقلت أنباء تفيد بوجود قوات فرنسية في مدينة غريان وذلك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة.
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