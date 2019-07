“مستشفى الأطفال بطرابلس” يتسلّم معدات طبية

تسلّم مستشفى الأطفال بطرابلس، صباح اليوم الإثنين، تجهيزات كاملة لحجرة الطوارئ وحجرة الأشعة وعيادات الكشف العام، دعمًا من وزارة الصحة للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام، وسعيًا إلى استعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية كما جاء في تصريح لوكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى”.

كما استلم المستشفى الذي يشهد أعمال صيانة شاملة تجهيزات خاصة بحجرة الأطباء وحجرة الانتظار، ووفقًا لتقييم الشركة المنفذة لأعمال الصيانة فإن المبنى عانى لسنوات من اختلال في الأحمال .

