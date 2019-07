الخليج للنفط تحصل على جائزة “شلمبرجير” للإنجاز الفضية

حصلت شركة الخليج العربي للنفط، على جائزة “شلمبرجير” للإنجاز الفضية، تقديراً وتكريماً لما قدمته خلال السنوات الماضية من زيادة وتطوير الإنتاج، واستمرار العمل دون توقف رغم ما مرت به البلاد من ظروف قاهره أبان حرب القوات المسلحة على الإرهاب.

وأقيمت صباح الإثنين، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة حفل تكريم بالمناسبة، بحضور رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، ومدير عام شركة شلمبرجير رضا الكبير، وعددً من مدراء الإدارات بشركة الخليج ومستخدمي مكتب شلمبرجير بمدينة بنغازي، وأكد بن شتوان عقب تسلمه الجائزة، أن هذا الفوز هو ثمرة جهد مشترك وعمل دؤوب من قبل الشركتين، تفتخر به الشركة للعودة إلى استئناف نشاطها بالحقول الليبية لما تتمتع به من امن واستقرار.

وهذه الجائزة يتم التنافس عليها سنويا لترشيح أفضل مشروع يتم بين شركة شلبمرجير” وشركائها على مستوى العالم.

