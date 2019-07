قام صباح اليوم الإثنين وكيل الوزارة فتحي أونيس بافتتاح المقر الجديد لمراقبة الاقتصاد والصناعة جنزور بمنطقة جنزور الغربية.

حضور الافتتاح عميد بلدية جنزور، ومراقب الاقتصاد والصناعة جنزور وكلاً من مدير إدارة الشوؤن الإدارية بديوان الوزارة ، وعدد من الموظفين بالقطاع وجمع من الضيوف .

