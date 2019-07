رئيس «الوطنية للنفط» يستعرض تداعيات الصراع الدائر على إنتاج النفط

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التوقعات الحالية لإنتاج النفط في ليبيا والمخاطر الناجمة عن الصراع القائم، في حديثه مع الصحفيين خلال قمة الأوبك المنعقدة في فيينا.

وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط تراقب عن كثب التطورات الحاصلة في شرق ليبيا، بعد التهديدات بقفل الإنتاج. حيث سيكون إنتاج أكثر من 700 ألف برميل من النفط في خطر في حالة عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن.

وقال إن المؤسسة تواجه مصاعب للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية-قرابة 1.3 مليون برميل/ يوم بسبب الوضع الهش.

